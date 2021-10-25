Лікар розкрив особливості температури при новому штамі COVID-19

При новому штамі коронавірусу COVID-19 варто збивати навіть температуру 37,5 градуса, оскільки у багатьох пацієнтів вона виснажлива, повідомляє УНІАН.

Температура при коронавірусі часто важно збивається ліками й може триматися від 10 до 14 днів, поділився головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Медик додав, що температура може бути вищою, аніж 38 градусів.

"Я особисто радив її (температуру – ред.) збивати навіть при 37,5! Зараз у багатьох пацієнтів вона просто є виснажливою, і часто її важко збити ліками, а також вона може тримати по 10-14 днів…" , – зазначив Жиравецький.

Нагадаємо, температура є одним з основних симптомів COVID-19.

На початку жовтня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сказав, що в державі 95% всіх виявлених випадків зараження коронавірусом припадали на штам "Дельта", який вперше було виявлено в Індії.

Пізніше Тарас Жиравецький написав, що в нашій країні, можливо, вже з’явився новий штам COVID-19 – "Дельта плюс" (AY 4.2), виявлений вперше у Великій Британії.