Формула-1: результати Гран-прі США

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі США у Формулі-1, повідомляє УНІАН.

Ферстаппен починав гонку з першої позиції, але вже на старті віддав лідерство своєму головному конкуренту Льюїсу Хемілтону з "Мерседес". Обійти британця пізніше вдалося за рахунок піт-стопу, а в кінцівці Ферстаппену вдалося захистити свою першу сходинку.

Таким чином, нідерландський гонщик зумів зберегти лідерство в чемпіонаті.

Гран-прі США. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")

2. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - відставання 1,333

3. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 42,223

4. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 52,246

5. Даніел Ріккьярдо (Австралія, "Макларен") - 76,854

6. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 80,128

7. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 83,545

8. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 84,395

9. Юкі Цунода (Японія, "Альфатаурі") - 1 коло

10. Себастьян Феттель (Німеччина, "Астон Мартін") - 1 коло

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