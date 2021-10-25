Формула-1: результати Гран-прі США
Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі США у Формулі-1, повідомляє УНІАН.
Ферстаппен починав гонку з першої позиції, але вже на старті віддав лідерство своєму головному конкуренту Льюїсу Хемілтону з "Мерседес". Обійти британця пізніше вдалося за рахунок піт-стопу, а в кінцівці Ферстаппену вдалося захистити свою першу сходинку.
Таким чином, нідерландський гонщик зумів зберегти лідерство в чемпіонаті.
Гран-прі США. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")
2. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - відставання 1,333
3. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 42,223
4. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 52,246
5. Даніел Ріккьярдо (Австралія, "Макларен") - 76,854
6. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 80,128
7. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 83,545
8. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 84,395
9. Юкі Цунода (Японія, "Альфатаурі") - 1 коло
10. Себастьян Феттель (Німеччина, "Астон Мартін") - 1 коло
Формула-1: результати сезону
- Після 17 етапів Ферстаппен набрав 287,5 очка і випереджає Хемілтона, у якого 275,5 бала. Третім йде Валттері Боттас на "Мерседесі" (185 очок).
- У Кубку конструкторів у "Мерседеса" 460.5 очка, у "Ред Булл" - 437.5, а на третій позиції "Макларен" - 254 очки.
- Наступний етап пройде 7 листопада - Гран-прі Мексики.