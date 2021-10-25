Данілов про закінчення війни на сході України: рішення за Путіним

Українську владу чекають важкі пару місяців, вона підходить до питання про пролонгацію закону про ОРДЛО. У Росії є велике бажання внести туди свої корективи, щодо ніби-то вирішення цього питання, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

Про це заявив в інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов.

"Насправді, ключ від цього всього лежить в Москві. І якщо Путін не прийме рішення про те, що війну треба закінчувати, то ви можете все що завгодно писати і робити" , - вважає Данілов.

Він, він повідомив, що сам поки не бачить аргументів, чому він це повинен робити.

"Тому що це велика гра з дестабілізації ситуації не тільки на території України. Насправді його цікавлять більш великі території" , - вважає секретар РНБО.

За його словами, Путіна цікавить Європа, "йому дуже не подобається те, як вони поводяться".