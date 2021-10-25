У Чехії громадян зобов'язали носити респіратори

Уряд Чехії вводить нові обмеження у зв'язку з черговою хвилею коронавірусу. Тепер громадянам доведеться носити респіратори, медичної маски вже недостатньо. Про це, з посиланням на Radio Prague International, повідомляє Вести.

Громадяни зобов'язані носити респіратори на робочому місці. Виняток становлять ті, хто перебуває в офісі один, а також особи, які перебувають одночасно в одному і тому ж місці, але на відстані 1,5 метра один від одного.

Респіратори обов'язково носити на масових заходах незалежно від кількості учасників, у громадському транспорті і магазинах. Для того, щоб відвідати ресторан, клієнт повинен мати сертифікат вакцинації - з 1 листопада заклади громадського харчування стануть доступні тільки людям зі щепленням.