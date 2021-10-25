Головний офіс Укрексімбанку закриють - рішення суду

Експлуатація головного офісу Укексімбанка, який знаходиться в Києві по вул. Антоновича, 127, повинна бути повністю припинена. Це пов'язано з порушеннями пожежної безпеки, їх виявили співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під час перевірки будівлі, повідомляє Finbalance.

Таке рішення прийняв Шостий апеляційний адмінсуд, який відмовився задовольнити апеляційну скаргу Укрексімбанку і залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва про задоволення позову ДСНС.

Зокрема, були зафіксовані порушення в системах протидимного захисту та автоматичного водяного пожежогасіння. Тому ДСНС дозволили "опечатати і відключити від джерел електроживлення" будівлю банку до повного усунення порушень.

У той же час Укрексімбанк зазначив, що при розгляді справи більшість порушень вимог пожежної безпеки було виправлено.