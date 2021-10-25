Чи стане представник ОПЗЖ на місце Кравчука в ТКГ

Кілька експертів анонсували призначення одного зі стовпів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна представником України в Мінській ТКГ замість Кравчука. Про можливу нову роль Льовочкіна – колишнього голови Адміністрації Віктора Януковича – написав політичний експерт Кирило Молчанов, повідомляє Depo.ua.

Він підтримав дане призначення, зазначивши, що Сергій Льовочкін є договороспроможною стороною для росіян. Інсайд Молчанова підтвердив ще один експерт, Валентин Гайдай.

"Льовочкін, на відміну від того ж Медведчука, не сприймається як явно проросійський політик. А в переговорах це дуже важливо. Бажано не асоціюватися ні з Майданом, ні з Росією, ні з Заходом. Тому поява Льовочкіна може надати нового імпульсу в переговорах по Донбасу", - зазначив він.

Названі експерти до блокування "телеканалів Козака - Медведчука" були досить частими гостями ефірів. Молчанов буває в програмах "Першого незалежного", співвласником якого нещодавно став близький до Медведчука Нестор Шуфрич, Гайдай - на каналі "Наш". Тобто, обидва асоціюються в експертних колах не з групою Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна в ОПЗЖ. Тому можна припустити, що інсайд - не повністю підтверджений.

Але в новинах про можливе призначення Льовочкіна в контактну групу є ще один нюанс, який заслуговує на увагу. Вчора ряд ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що президент Зеленський погодив віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Замість нього тимчасово окупованими територіями нібито буде займатися "слуга" Ірина Верещук, яка неодноразово заявляла про готовність очолити Міноборони. Обидва ці повідомлення також можуть бути лише припущеннями, адже раніше називали й інші кандидатури. Кадрові призначення при нинішній владі відбуваються в своєрідний спосіб: як тільки якусь фігуру розглядають на посаду, про це відразу стає відомо громадськості, і цю фігуру починають звідусіль атакувати.

Резніков на час хвороби Леоніда Кравчука тимчасово очолює українську делегацію в Тристоронньої контактній групі в Мінську. У разі переходу на посаду в Міноборони він не зможе надалі виконувати цю функцію. Тому, актуалізується питання, хто очолить українську делегацію в ТКГ. Це повинна бути шановна фігура або за своїм статусом, як Кравчук (а раніше Леонід Кучма), або за посадою, як Резніков.

Чи варто ставити в переговорах з Москвою на Льовочкіна

Ходять чутки і про зв'язки Льовочкіна з Офісом президента і Андрієм Єрмаком, і про те, що саме група Льовочкіна (в ОПЗЖ, нагадаємо, два крила - Льовочкін - Бойко і Рабинович - Медведчук) виграє від відсторонення з політичної арени Медведчука і його групи. Навіть якщо хоча б половина з цього правда, це зовсім не означає, що перед нами постає слід призначати переговірником від України в ТКГ.

Не виключено, що у Сергія Володимировича є свої входи в якусь із веж Кремля, і його не сприйматимуть в Москві різко негативно, але бачення шляхів досягнення миру ОПЗЖ і Льовочкіним кардинально відрізняється від патріотичного повороту, який почав Зеленський. Поява Льовочкіна в ТКГ буде сприйматися суспільством не менше негативно, ніж перебування в цій групі Віктора Медведчука за часів президентства Порошенко. Для націонал-патріотичного співтовариства між Льовочкіним і Медведчуком давно стоїть знак рівності.

Призначення в ТКГ Льовочкіна: можливі наслідки

У разі, якщо таке призначення справді відбудеться, дуже сумнівно, що в переговорній групі залишаться Гармаш, Казанський та інші особи, яких ОП долучив до ТКГ раніше. А то, що замість них підтягнутий якихось ватяних діячів, - ймовірно. Тобто, переформатуються і склад групи, і її ідеологія. Такого розвороту категорично не сприйме значна частина українського суспільства. Тому, мітингів на Банковій з вимогою припинити капітуляцію однозначно побільшає.

Закон про олігархів перетворюється на посміховисько

Очевидним буде виглядати не тільки посилення групи "газовиків" в ОПЗЖ, але і відкриється Дволика гра влади як в напрямку дружби з лояльною до неї проросійської частини політеліти, так і вибірковості в підходах до олігархів. Такі, як Льовочкін, потрапляють за критеріями до реєстру олігархів. Дивно буде виглядати, якщо його там не буде, тому що він стане переговірником. Не менш дивно - коли буде. Виходить, олігархи можуть бути корисними влади. Тоді навіщо починався закон про олігархів?

З Росією будуть говорити не тільки про Крим і Донбас

На Мінській платформі з Москвою з появою Льовочкіна можна буде говорити не тільки про світ на Донбасі - по цій темі в Кремлі як раз шукати компроміс не хочуть, - а й по інших. Наприклад - про газ. Водночас поява в ТКГ такої фігури, як Льовочкін, буде сприяти посиленню уваги опозиції до всього, що буде відбуватися публічно і не публічно в рамках групи. Простіше кажучи, крім "вагнергейта", офшоргейта й інших вкрай неприємних для Зе-команди речей, її можуть почати звинувачувати в намірах капітулювати в обмін на газові домовленості з країною-агресором.

Тому, з огляду на перераховані вище високі ризики для рейтингів, призначення Льовочкіна в ТКГ представляється малоймовірним. Швидше, його прізвище засвітили, щоб змусити Банкову спростовувати і виправдовуватися.