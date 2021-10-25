Південна Корея спростувала повідомлення про держпереворот у КНДР

Південнокорейська розвідка не підтверджує чутки про можливий переворот у Північній Кореї. За її даними, така інформація не відповідає дійсності. Про це, з посиланням на заяву джерела південнокорейського агентства "Ренхап", повідомляє Страна UA.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Е Чжон нібито відсторонила брата з посади за допомогою відданих особисто їй високопоставлених військових.

Це сталося ще в період з 6 травня по 5 червня, і відтоді на офіційних заходах КНДР замість північнокорейського лідера міг бути присутнім його двійник.