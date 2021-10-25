У Меркель підтвердили підготовку до "Нормандської зустрічі" на рівні глав МЗС

Зустріч глав Міністерств закордонних справ країн "Нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) готується, дата ще не визначена. Про це заявив посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайрі, повідомляє ТАСС.

"Під час останньої зустрічі з паном Путіним пані канцлер Німеччини сказала про те, що повинна пройти зустріч на вищому рівні в "нормандському форматі". Для підготовки такої зустрічі і будуть зустрічатися міністри закордонних справ. Наскільки мені відомо, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ проходить, але точна дата такої зустрічі ще не призначена " , — сказав посол Німеччини в Росії.