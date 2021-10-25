У Грузії розвісили передвиборні плакати з Бондом

У столиці Грузії невідомі розвісили передвиборчі плакати із зображенням Джеймса Бонда у виконанні актора Деніела Крейга, повідомляє Корреспондент.

Портрет агента 007 підписаний фразою "Не час байдикувати", що є відсиланням до назви останнього фільму Бондіани "Не час помирати".

За даними місцевих ЗМІ, поліція розшукує жартівників, які "влаштували передвиборчу кампанію" Бонду.

Фото: t.me/SputnikGeorgia

Нагадаємо, що на початку жовтня в Грузії пройшли вибори до органів місцевого самоврядування, на яких обиралися понад дві тисячі членів муніципальних представницьких органів і десятки мерів міст.

Другі тури виборів мерів пройдуть 30 жовтня у п'яти самоврядних містах - Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті і Руставі.