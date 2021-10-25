Данілов про візовий режим з РФ: "Ми і так розуміємо, хто до нас їде"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов озвучив позицію щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією. За його словами, треба розуміти, що після цих дій Україна буде мати, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

За його словами, сьогодні Російська Федерація дуже агресивно ставиться до України як до держави.

"Вони вважають, що Україна - це штучний проект, який не повинен існувати на карті світу, і роблять для цього все можливе. Це і ситуація з українським Кримом, і ситуація, пов'язана з територією Донецької та Луганської областей" , - вважає він.

Секретар РНБО зазначив, що підіймав запитання з приводу використання слова "Донбас".

"Це прошита подвійним змістом історія, і вони потім можуть і говорять і про "Республіку Донбас" і так далі" , - сказав він.

Данілов вважає, що підтримувати і використовувати ці наративи у своєму лексиконі - це не зовсім коректна і правильна історія.