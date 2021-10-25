COVID-19 в ОРДЛО: люди вмирають, стоячи в черзі на рентген

Станиця Луганська – контрольний пункт в'їзду-виїзду з непідконтрольною Україні частини Луганської області. Довгий час він залишався єдиним переходом, який більш-менш нормально функціонував, але тепер бойовики угруповання "ДНР" заблокували і його, повідомляє Радіо Свобода.

Окупаційна влада в Луганську пояснює такий крок спалахом COVID в Україні, хоча смертність по лінії розмежування в рази вище, ніж на підконтрольній частині, навіть якщо порівнювати з нібито офіційними даними бойовиків.

Але, давайте по порядку, і розпочнемо з окупованої частини Донбасу. Так як страшні кадри, що заполонили інтернет, були саме звідти. У сюжет включені відео з Донецької центральної міської клінічної лікарні №3. Знімали його ще на початку жовтня.

Через тиждень-два після того, як людей з окупованої території автобусами вивозили голосувати на російські вибори в Держдуму в Ростовську область, в інтернеті стало з'являтися безліч відео з чергами в лікарнях або купою автомобілів поруч з моргом.

Також місцеві розповідали свої історії про те, що потрапити не тільки на лікування, але і на діагностику - майже неможливо. Два тижні треба чекати, щоб зробити рентген з діагнозом пневмонія.

"Я в шоці, направили мене в рентген-кабінет з діагнозом вірусна пневмонія, пройти флюорографію, знімок зробити. Знаєте, на яке число чергу? На 18 число, а сьогодні, на хвилиночку, четверте. Питання до знавців - скажіть, медики, за скільки людина може померти від пневмонії? Мені здається, за два тижні можна вже і представитися і 9 днів вже зіграти ", - розповідає житель так званої" ДНР "на одному з відео.

І це тільки те, що люди змогли зняти на відео. А скільки історій просто розповідали в соцмережах. Студенти медичних вузів скаржилися, що їх змушують працювати з ковіднимі пацієнтами, лікарі - що ніяких надбавок за понаднормові їм не платять, а медикаментів, ліжок, апаратів ШВЛ - не вистачає.

Родичі загиблих обурені вартістю похорону. Ось, наприклад, в мережі писали: за те, щоб тільки викопати могилу на Донецькому кладовищі, треба віддати близько п'яти тисяч гривень.

Люди з окупованих міст діляться своїми історіями в соцмережах.

"Ходили чутки, що зараз досить сумно все. Високий рівень смертності, лікарні забиті. Я, на жаль, точніше, на щастя, не в курсі настільки детально", - говорить одна з мешканок ОРДЛО.

Через кілька тижнів після появи всіх цих повідомлень, більшість лікарень непідконтрольною Донеччини перепрофілювали під лікування ковідних хворих. Ситуація дещо покращилася, але проблем менше не стало.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода