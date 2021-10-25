Україна з початку жовтня знизила запаси в ПСГ на 2%

Україна з 2 до 24 жовтня 2021 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 2% (на 381,2 млн куб. м) - до 18 млрд 494,8 млн куб. м (з урахуванням 176 млн куб. м у розташованому на окупованій території Вергунському ПСГ), свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", середньодобовий відбір газу зі сховищ минулого тижня коливався в межах 22-26,6 млн куб. м, зокрема 24 жовтня з підземок було піднято 24,24 млн куб. м газу.

Раніше голова Оператора ПСГ України Сергій Перелома зазначав, що з початку жовтня використовувати газ для опалення почали приватні домогосподарства, водночас централізоване теплопостачання ще повноцінно не підключено.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021-го, знизивши запаси в них із 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною місткістю 31 млрд куб. м входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м, розташоване на тимчасово окупованій території).