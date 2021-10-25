Список продуктів, що руйнують психіку

Дослідники прийшли до висновку, що вся їжа, яка входить в щоденний раціон людини, впливає на його психічне здоров'я, повідомляє Menslife.

Іспанські експерти з Університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія і Гранади провели дослідження, в якому були залучені понад 9 тис. Іспанців. Протягом місяця вчені вели спостереження за станом психічного здоров'я всіх учасників.

Як показали результати експерименту, вкрай негативний вплив на психіку людини надають такі продукти харчування: настільки популярний в усьому світі фаст-фуд, солодкі кондитерські вироби та випічка, вироблена не в домашніх умовах. Вживаючи їх в їжу, людина стає агресивною, тривожним, роздратованим і впадає в депресію.

Настільки неприємні симптоми з'являються менш, ніж через місяць регулярного харчування даними продуктами. Головними винуватцями визнані транс-жири, які використовуються для приготування фаст-фуду і солодощів. Вони вкрай погано засвоюються організмом і осідають у внутрішніх органах. Також ці продукти сприяють підвищенню рівня холестерину в крові й провокують появу зайвої ваги.

Вчені настійно рекомендують по можливості замінювати шкідливу їжу свіжими фруктами та овочами, адже вони приносять емоційну рівновагу, почуття легкості та спокою.