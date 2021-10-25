Малиновський відзначився новим досягненням у топ-5 лігах

У суботу, 24 жовтня, в рамках 9-го туру чемпіонату Італії "Аталанта" грала проти "Удінезе". Матч завершився внічию 1:1, повідомляє УНІАН.

Єдиний гол "Аталанти" в цьому протистоянні забив Руслан Малиновський. Цей м'яч став для українського хавбека 11-м з-за меж штрафного з моменту його дебюту в Серії А в сезоні 19/20. За цим показником Малиновський займає друге місце серед усіх представників топ-5 чемпіонатів, повідомляє статистичний портал OptaPaolo.

Відзначається, що тільки форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі з сезону 2019/20 забив більше голів ударами з дальньої дистанції, ніж Руслан Малиновський. В активі аргентинського нападника 17 м'ячів за цей проміжок часу.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії з футболу Руслан Малиновський зіграв 9 матчів за "Аталанту", відзначившись при цьому 2 забитими голами і одним асистом. Також на рахунку українця три матчі за "бергамасків" в Лізі чемпіонів, голів не забивав.