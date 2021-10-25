Вибори в Харкові: голосування не скасують в разі "червоної" зони
Вибори мера в Харкові відбудуться вже цієї неділі, 31 жовтня. Голосування не скасовуватимуть навіть якщо місто опиниться в "червоній" зоні карантину, повідомляє Об'єктив.
Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов.
"Законодавство дозволяє проводити виборчий процес в "червоній зоні". "Червона зона" стосується виключно обмежень для невакцинованих осіб, але на виборчий процес це не вплине. Тому що будуть задіяні всі необхідні механізми, щоб всі були в масках, дотримана дистанція", - сказав Хаустов.
На цю мить Харків перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.