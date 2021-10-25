Реєстрацію автомобіля відв'язали від місця прописки

Тепер зареєструвати автомобіль і отримати номери можна в будь-якому місті України, незалежно від прописки. Для цього потрібно записатися в електронну чергу і відвідати сервісний центр, повідомляє UBR.

В Україні тепер можна реєструвати автомобіль в будь-якому місті країни, незалежно від місця прописки. Для цього необхідно попередньо записатися через функціонал на сайті Головного сервісного центру (ДСЦ) МВС або взяти талон в терміналі територіального підрозділу ДСЦ, повідомляє прес-центр відомства.