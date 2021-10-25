Погода на листопад: коли почнуться морози і сніг

Синоптики дали прогноз погоди на листопад 2021. Вони розповіли, коли в Україні денна температура опуститься нижче нуля, а дощові опади зміняться снігом, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

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Згідно з даними синоптиків, морози і сніг нас чекають тільки наприкінці листопада. Перша декада листопада буде досить теплою, як для цього місяця. Вдень очікується +9+14 градусів, а вночі +4+8 і навіть до +10 градусів.

У другій десятиденці градусники покажуть більш скромні +5+7 вдень і +1+3 вночі.

Наприкінці місяця температура буде знижуватися вночі до мінусів, а вдень підвищуватися до мізерних +2+5.

Сніг вірогідний, згідно з попереднім прогнозом, тільки в останні дні листопада.

А ось за даними завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової, вже перші дні листопада будуть прохолодними. Але в середині місяця можливе потепління.

"На початку листопада ми очікуємо температуру повітря близько 0 градусів, а вночі близько 5 градусів морозу. Тим не менш, це будуть ще не зимові процеси. І знову листопад буде демонструвати нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла" , - прогнозує кліматолог.

Зимове похолодання, за її прогнозом, прийде ближче до кінця місяця.