Haval анонсував продажу нового доступного крос-купе

Haval озвучила вартість кросовера H6S, який дебютував в кінці літа на автосалоні в Ченду. Крім цього, марка також анонсувала прийом попередніх замовлень. Офіційний старт продажів запланований на 30 жовтня, повідомляє Автоцентр.

Зовні від стандартного Haval H6, крос-купе відрізняється дизайном решітки радіатора і лінією скління. А також парою спойлерів на двері багажника і на даху.

У салоні новинки цифрова приладова панель і великий екран системи мультимедіа. Для більшої зручності пасажирів передбачені спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками.

В основі купеобразного кросовера - модульна платформа LEMON При колісній базі в 2738 мм нове крос-купе вийшло 4714 мм в довжину, 1940 мм в ширину і 1 729 мм у висоту.

Покупцям Haval H6S пропонують з одним 2,0-літровим турбованим двигуном, що видає 218 к.с. В пару йому передбачена роботизована коробка передач. Привід - опціональний повний. Крім звичайної версії у крос-купе є ще й гібридна. Силова установка такого H6S складається з 1,5-літрового мотора і електродвигуна. Сумарна віддача агрегатів - 243 к.с.