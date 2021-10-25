Оновлений Renault Koleos выходить на український ринок

З 1 листопада 2021 року в офіційній дилерській мережі Renault розпочинаються продажі оновленої моделі Koleos вартістю від 648 900 грн за умови купівлі в кредит, повідомляє 24 Канал.

Найбільший кросовер від Renault – модель Koleos – вчергове оновився. Зміни незначні, вони зробили автомобіль більш впізнаваним та технологічним.

Технологічність

Оновлений Renault Koleos 2021 отримав фірмову підсвітку передніх та задніх ліхтарів із використанням 100% світлодіодної технології. Світлодіодні передні ліхтарі забезпечують на 25% кращі показники освітленості, ніж галогенні технології, одночасно знижуючи споживання енергії на 10%. У світлодіодні задні 3D ліхтарі вбудовані динамічні покажчики повороту.

При замовленні версії з повним приводом відтепер доступна система контролю руху при спуску. Вона працює від 5 до 30 км/год і обмежує швидкість спуску автомобіля без використання педалі гальма.

Комфорт

Оновлений Koleos отримав новий шкіряний салон. Нова оббивка Riviera Camel, що доступна з рівня комплектації Intense, також пропонується зі вставками з коричневого дерева на дверних панелях та на приладовій панелі для справжнього відчуття вишуканості в салоні Koleos. Пропонується також високоякісна оббивка сидінь зі шкіри Nappa у двох кольорах разом зі стильними підголівниками підвищеного комфорту.

Koleos представлений в Україні у двох варіантах комплектацій та двох виконаннях приводу – переднім та повним. Шкіряний салон можна замовити за доплату. Ціна автомобіля за повну вартість з переднім приводом починається від 708 900 грн, в кредит за програмою Renault Бонус – за 648 900 грн. Максимальна комплектація з повним приводом оцінена у 845 200 при умові сплати повної вартості та 785 200 грн – у кредит.

Koleos оснащений бензиновим двигуном потужністю 171 к.с., що забезпечує крутний момент 233 Нм при 6000 об/хв. Автомобіль Renault Koleos виробляється у м. Пусан (Південна Корея).