"Червона зона" карантину: як працюватимуть банки і пошти

Чи потрібно пред’являти сертифікати про вакцинації від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів при відвідуванні відділень банків і поштових операторів у населених пунктах, віднесених до "червоної зони" карантину, повідомляє Новое время.

Згідно з постановою Кабінету міністрів № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами та доповненнями), яка встановлює обмеження для різних карантинних зон, у разі потрапляння регіону або населеного пункту до червоної зони карантину відділення банків і поштові відділення можуть продовжувати роботу.

Для них (також як, наприклад, для продовольчих магазинів, СТО та АЗС без зон харчування) обмеження на роботу не вводяться.

Крім того, на банки і поштові відділення не поширюються і вимоги працювати тільки з вакцинованими або тими, які отримали негативні результати ПЛР-тестів, співробітниками та клієнтами.

Цю інформацію підтвердили як у державних Ощадбанку і ПриватБанку, так і оператори поштових послуг Укрпошта і Нова пошта.

Таким чином, у разі переходу до червоної зони карантину клієнти зможуть безперешкодно користуватися послугами відділень банків і поштових операторів.

При цьому до них будуть пред’являти лише стандартні вимоги — перебувати в приміщеннях в масках, які повністю закривають органи дихання і дотримуватися соціальної дистанції.