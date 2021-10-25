Карантин у Києві: які обмеження діють у метро

Карантин у Києві наразі відповідає вимогам "помаранчевої" зони. Обмежень для транспорту, зокрема для метро, не передбачено, але всі пасажири мають носити маски, пише Ирина Гамерская, РБК-Україна.

Про це повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі "Україна 24".

"Ми працюємо без обмежень щодо пред'явлення сертифікатів або тестів ПЛР. Ми працюємо у звичайному режимі. Що стосується маскового режиму, то він є обов'язковий" , - зазначила вона.

За словами Макогон, на порушників маскового режиму складають протоколи.