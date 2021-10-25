Карантин у Києві: які обмеження діють у метро
Карантин у Києві наразі відповідає вимогам "помаранчевої" зони. Обмежень для транспорту, зокрема для метро, не передбачено, але всі пасажири мають носити маски, пише Ирина Гамерская, РБК-Україна.
Про це повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі "Україна 24".
"Ми працюємо без обмежень щодо пред'явлення сертифікатів або тестів ПЛР. Ми працюємо у звичайному режимі. Що стосується маскового режиму, то він є обов'язковий", - зазначила вона.
За словами Макогон, на порушників маскового режиму складають протоколи.
"За інформацією поліції, яка має повноваження до складання таких протоколів, з початку року їх було 3815, а тільки за жовтень - 143", - додала вона.