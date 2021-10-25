Всесвітній день пасти: цікава історія страви та найнезвичніші рецепти

Щорічно 25 жовтня в усіх країнах світу відзначають свято пасти, яку люблять практично всі. Існує багато варіацій цієї страви, завдяки чому кожен зможе вибрати саме ту, яке буде до смаку, повідомляє Обозреватель.

Трохи історії цього свята:

Вперше Всесвітній день пасти був відзначений в рамках Всесвітнього конгресу пасти в 1995 року, який проходив в Римі. Після чого і була визначена дата щорічного свята.

Цікаві факти:

Як би це дивно не було, але першою країною в якій почали готувати пасту була не Італія, а Китай. У 1933 році була створена перша механізована машина для виробництва пасти. Дуже важливо знати, що для кожної пасти є свій соус, який здатний розкрити смак страви по-новому. А саме: для плоских макаронів, а також довгих – ідеально підійдуть вершкові соуси. А ось до пасти трубчастої форми – томатні. Правильна паста – та, яку роблять з твердих сортів пшениці й саме від неї не повніють. Пасти дуже корисні, в їх склад входять залізо, калій кальцій, корисні білки, вітаміни B і E, а також магній.

Як смачно приготувати пасту. Джерело: pixabay.com

Серед розмаїття паст можна виділити кілька найсмачніших:

1. Паста карбонара від Гордона Рамзі

Інгредієнти:

спагетті – 125 г

заморожений горошок – 30 г

бекон – 80 г

яйце – 2 шт.

крем-фреш – 1,5 ст. л.

чилі – 1 шт.

оливкова олія – 1-2 ст. л.

часник – 2 зуб.

пармезан – 1 ст. л.

петрушка – 2 ст. л.

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Добре закип'ятіть воду, киньте макарони й варіть їх до стану "аль денте". Поріжте скибочками бекон, подрібніть часник й дрібно наріжте перець чилі. Розігрійте сковороду, влийте оливкова олія, додайте нарізані продукти, підсмажте до золотистого, посоліть, поперчіть. Відокремте жовток від білка, до жовтка додайте натертий пармезан й перемішайте, додайте столову ложку води, перемішайте й всипте зелений горошок, додайте ще кілька ложок води прямо з пасти. Відкиньте макарони на друшляк, дайте рідині стекти й перекладіть їх в сковороду, перемішайте. Далі – вилийте жовток, додайте подрібнену петрушку.

Перед подачею присипте страву пармезаном.

2. Паста болоньєзе від Евгена Клопотенко

Для соусу:

яловича м'якоть – 300 г

бекон або свиняча грудинка – 150 г

морква – 1 шт.

стебла серели – 2 шт.

цибуля – 1 шт.

томати у власному соку – 300 г

молоко – 200 мл

червоне сухе вино – 100 мл

оливкова олія – 2-3 ст. л.

сіль, перець – за смаком.

Для тесту:

борошно – 400 г

яйця – 4 шт.

оливкова олія – 4-5 ст. л.

вода – 1-2 ст. л.

сіль – 1 ч. л.

Спосіб приготування: