Курченко потрапив під критику Ярославського за розвал інфраструктури Металіста

Президент харківського Металіста Олександр Ярославський в ефірі програми Великий футбол жорстко висловився про колишнього власника клубу Сергія Курченка за розвал інфраструктури, яку він раніше створював, повідомляє Новий час.

"8 липня вдарив перший молот по старому життю, по старій інфраструктурі. За 3 місяці пофарбували 4 000 тонн металу. Весь наш "Павучок" пофарбований. А коли я приїжджав раніше, то фарби практично не було. Була іржа, все обдрано було. Величезна маса металу стояла вся вигоріла, без блиску. Він відразу перетворився з» павучка «в»дохлого таргана". Все було знищено. По-хорошому, зловити б цього цуценя і вуха йому надерти за те, що він тут накоїв. Курченко? Звичайно", — сказав Ярославський.

Повідомлялося, що Українська асоціація футболу схвалила перейменування Харківського металу в ФК Металіст. Президентом першого клубу був Євген Красніков.

У сезоні-2021/2022 Металіст виступає в Першій лізі, куди в минулій кампанії вийшов метал. Після 15 турів харківська команда впевнено лідирує в турнірній таблиці, набравши в 15 матчах 38 очок.