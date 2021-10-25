У Києві перестануть пускати неповнолітніх у ТРЦ без дорослих

Київ готується ввести додаткові обмеження через ситуацію з коронавірусом. При попаданні в "червону зону", серед іншого, будуть введені обмеження на відвідування торгово-розважальних центрів, повідомляє InfoResist.

Про це йдеться в заяві КМДА.

Згідно із затвердженими обмеженнями, при попаданні Києва в "червону зону" столичні ТРЦ зможуть відвідувати не всі. Зокрема, в ТРЦ не пускатимуть осіб, які не досягли 18 років без супроводу батьків. При цьому обов’язковою умовою є наявність негативного тестування на коронавірус або covid-сертифікат.

До слова, в КМДА очікують, що столиця перейде в "червону" зону найближчими днями. Рішення приймає Держкомісія ТЕБ і НС.