Пікалов із "Кварталу 95" розлучився з дружиною після 18 років шлюбу

Український гуморист, сценарист, один із ключових акторів студії "Квартал 95" Олександр Пікалов оголосив про розлучення. Чоловік одружився з Іриною Пікаловою (дівоче прізвище Михайличенко) ще у 2003 році й виховує спільного 15-річного сина Михайла, повідомляє Обозреватель.

Він не розкрив деталей і не сказав, коли саме розлучився зі своєю екскоханою. Пікалов згадав про розлучення побіжно, всього однією фразою, коли відповідав на запитання про те, чи покращилося його життя після президентства друга, ексколеги Володимира Зеленського.

Пікалов не назвав причину розлучення. Але сказав, що залишив колишній дружині будинок.