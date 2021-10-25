Турецька ліра обвалилася до нового мінімуму
Курс турецької ліри по відношенню до долара продовжує оновлювати історичні мінімуми після рішення центробанку Туреччини про зниження облікової ставки, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.
Курс досяг в понеділок нового мінімуму - 9,84 ліри за долар, на 10:00 долар торгується по 9,83 ліри.
Центробанк Туреччини ухвалив у четвер рішення знизити облікову ставку до 16% з 18% на тлі рекордного падіння курсу турецької ліри, після чого вона прискорила падіння, опустившись до 9,47 з 9,29 за долар. У п'ятницю турецька валюта продовжила дешевшати.
Ліра почала різко дешевшати в середині жовтня на тлі новини про звільнення за указом президента Туреччини Тайіпа Ердогана трьох високопоставлених чиновників центробанку, в тому числі двох заступників його голови. Як заявив "РИА Новости" фінансовий директор факторингової компанії Eko Faktoring Арда Тунджа, всі троє звільнених чиновників на засіданні ради з грошово-кредитної політики ЦБ у вересні проголосували проти зменшення ставки. За його словами, ЦБ Туреччини втратив незалежність, і ліра продовжить падіння. Ердоган виступає за зниження ставки, стверджуючи, що зростання інфляції обумовлене високими процентними ставками.