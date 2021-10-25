Гімназія у Львові працювала з невакцинованим персоналом: оштрафували директора

Гімназія св. Софії у Львові працювала у звичайному режимі, хоча від коронавірусу було вакциновано менш як 80% персоналу. За це Галицький райсуд Львова оштрафував директора навчального закладу на 34 тисячі гривень, повідомляє Корреспондент.

У рішенні суду сказано, що директор закладу допустив навчальний процес без обов'язкової вакцинації 80% працівників. У зв'язку з цим суд наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу - 34 тисячі гривень.

Тепер ухвала може бути оскарженою у Львівському апеляційному суді протягом 10 днів із дня ухвалення.