Гороскоп здоров'я на тиждень 25-31 жовтня: яким знакам загрожують хвороби

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНІАН.

Овен

Цей тиждень буде травмонебезпечним для Овнів, тому потрібно бути обережними. Не займайтеся екстремальними видами спорту, не підні

майте важких речей і не перепрацьовуйте. Також не варто підніматися на велику висоту і водити машину.

Телець

Тиждень буде сприятливим для Тельців, які хочуть позбутися зайвої ваги. Але для цього доведеться докласти зусиль. Можна збільшити кількість фізичних навантажень і знизити калорійність страв. Тільки не перестарайтеся і не намагайтеся голодувати.

Близнюки

Тиждень ідеально підходить для спорту. Якщо у вас немає часу або сил на повноцінні тренування — постарайтеся більше ходити пішки або бігати вранці. Пізніше ваш організм обов'язково віддячить вам.

Рак

Зірки рекомендують вам зберігати гарний настрій і оптимізм — тільки так ви зможете впоратися з будь-якими хворобами. При виявленні якогось захворювання не впадайте у відчай і не сумуйте. Вам потрібно всією душею вірити в успішне лікування.

Лев

Тиждень буде для вас нервовим. Леви часто будуть відчувати стрес, через що можуть виникнути головні болі, гіпертонія і проблеми з апетитом. Також можливе безсоння або часта сонливість. Постарайтеся розслаблятися в кінці робочого дня і частіше пити трав'яний чай.

Діва

Здоров'я Дів буде досить міцним на цьому тижні, але вас може підвести зайва самовпевненість. Не намагайтеся самостійно ставити собі діагноз і займатися самолікуванням. Імовірність помилки вкрай висока, навіть якщо ви впевнені в правильності лікування.

Терези

Для Терезів дуже важлива якість сну. Постарайтеся лягати в один і той же час і спати не менше 8 годин. За 2 години до сну відкладіть всі гаджети і провітріть кімнату. На вихідних контролюйте артеріальний тиск – може підвищитися.

Скорпіон

Цей тиждень підходить для діагностики, щеплення і здачі аналізів. Якщо ви давно хотіли пройти якесь обстеження — це вдалий час. Однак проходити діагностику варто тільки у знайомих лікарів, які добре себе зарекомендували.

Стрілець

На цьому тижні не виключені болі в м'язах, суглобах і спині. Зірки рекомендують вам сходити на масаж і зайнятися гімнастикою. Не варто носити важкі сумки. Якщо у вас сидяча робота — постарайтеся робити розминку кожні 2 години.

Козеріг

Ваші ліктьові і колінні суглоби зараз вразливі. Не навантажуйте їх зайвий раз. Постарайтеся не піднімати важких речей і їсти більше продуктів з вітаміном D. Якщо у вас є зайва вага – потрібно зайнятися схудненням.

Водолій

У Водоліїв на цьому тижні високий ризик обпектися або отримати удар струмом. Будьте обережні з окропом, парою, гарячими предметами. На варто ремонтувати електроприлади самостійно – краще звернутися до професіоналів.

Риби

Зірки не віщують вам серйозних проблем на цьому тижні. Зараз ваш організм добре сприймає експерименти і будь-які зміни. Можна кілька разів на тиждень побалувати себе гострою або шкідливою їжею, спробувати екстремальний спорт. Гарний час для позбавлення від шкідливих звичок і зміни режиму дня.