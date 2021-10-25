"Велике будівництво" оновить три мости на трасі від Чернігова до Чорнобиля

На трасі Р-56 Чернігів – Пакуль – Славутич – КПП "Чорнобиль" буде капітально оновлено за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" три мости – два за селом Михайло-Коцюбинське та один поблизу села Пакуль, повідомляє Обозреватель.

На цих ділянках дорожники уже споруджують тимчасові об'їзні дороги, заявили у Чернігівській ОДА.

Дорожники уже споруджують тимчасові об'їзні дороги. Джерело: Чернігівська ОДА

"Експлуатаційний стан мостів – передаварійний. Це штучні споруди через суходіл. Їхня довжина – по 18,5 метра. Збудовані у 1967 році. Два з них у 1988-му були реконструйовані" , – йдеться у повідомленні ОДА.

Під час капітального ремонту мостів старі конструкції будуть демонтовані.

Старі конструкції будуть демонтовані. Джерело: Чернігівська ОДА

У межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році на Чернігівщині планується відремонтувати 182 кілометри доріг державного значення.