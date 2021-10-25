Коронавірус може вбивати клітини головного мозку – дослідження

Нове дослідження показало, що COVID-19 може викликати пошкодження кровоносних судин у головному мозку, порушуючи когнітивні функції, пише Антон Ходоренко, Новое время.

Проаналізувавши біоматеріал пацієнтів, які померли від коронавірусу, французькі дослідники виявили, що збудник викликав загибель ендотеліальних клітин, які утворюють кровоносні судини.

Попередні дослідження показали, що до 84% пацієнтів з COVID-19 страждають від неврологічних симптомами, аносмія (втратою смаку або нюху), епілептичними припадками, інсультами, втратою і сплутаністю свідомості. Нові дані показують, що це може бути пов'язано з ушкодженнями ендотелію.

Результати дослідження показали, що струнні судини, мертві клітини, що не пропускають кров, є ознакою когнітивних порушень, і пов'язані з низкою медичних ризиків, включаючи мікроінсульт.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку показала, що у людей з важкою інфекцією COVID-19 було більше "струнних судин", через які кров не могла проходити. Однак, є надія, що цей новий аспект COVID-19 може бути оборотним.