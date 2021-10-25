Прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі симулює голодування

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав Міхеіла Саакашвілі брехуном. Він заявив, що екс-президент лише вдає, що голодує у в'язниці, повідомляє Грузия Online.

Як зазначив Гарібашвілі, Міхеіл Саакашвілі не буде привілейованим заарештованим.

«Бувши президентом, він думав, що стояв вище закону. Тому гнобив населення, відбирав у людей бізнеси, будинки. Його партія і кати катували і ґвалтували людей. Зараз приїхав через свою безрозсудність і короткість розуму, і, не прорахувавши кроки, сів у в'язницю, де буде сидіти довго.

Він ошуканець, і симулює, обманює і ображає суспільство. Голодуюча по своїй волі людина буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці», - зазначив Гарібашвілі.

Нагадаємо, що в суботу екс-президенту Міхеілу Саакашвілі терміново знадобилося втручання лікарів. З цією метою у в'язниці, де його утримують, постійно чергує реанімобіль. Стан екс-президента погіршується з кожним днем. Голодування триває вже 25-ий день.