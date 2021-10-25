"Є заступники": Гармаш розповів, чи замінять Кравчука в ТКГ
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук усе ще не повернувся до роботи після операції на серці. Чи йде мова про його заміну, розповів член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, повідомляє Україна 24.
"Поки це питання не підіймається. Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогоднішній день його замінює Олексій Резніков (віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій — ред.). Якщо не може Резніков — у нас є ще один заступник глави делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ — ред.). Вони все досить ефективні, тому на сьогоднішній день питання кадрів не стоїть", — сказав він.
Гармаш прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити Сергій Льовочкін.
"Я такого не чув, і, чесно кажучи, не можу навіть припустити, що такий варіант може бути реалізований. Призначає (главу делегації — ред.) Офіс президента, тобто, фактично, президент. Я думаю, якби реально були такі розмови та варіанти, я б чув про це", — сказав він.