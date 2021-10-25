"Є заступники": Гармаш розповів, чи замінять Кравчука в ТКГ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук усе ще не повернувся до роботи після операції на серці. Чи йде мова про його заміну, розповів член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, повідомляє Україна 24.

"Поки це питання не підіймається. Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогоднішній день його замінює Олексій Резніков (віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій — ред.). Якщо не може Резніков — у нас є ще один заступник глави делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ — ред.). Вони все досить ефективні, тому на сьогоднішній день питання кадрів не стоїть" , — сказав він.

Гармаш прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити Сергій Льовочкін.