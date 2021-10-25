Мігранти травмували польських солдатів, штурмуючи кордон із Білоруссю

Польська прикордонна служба повідомила про чергову спробу мігрантів 24 жовтня прорватися з території Білорусі через кордон. У результаті двоє польських солдатів були госпіталізовані. П﻿ро це, посилаючись на прес-службу польського відомства, повідомляє Європейська правда.

"Група іноземців чисельністю близько 60 осіб намагалася прорватися до Польщі. Іноземці використовували палиці та кидали каміння в офіцерів прикордонної служби та солдат Війська Польського. Один із солдатів отримав удар гілкою по обличчю від іноземця, а інший – каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити до лікарні в Білостоці" , – ідеться в повідомленні.

За даними відомства, їхньому життю нічого не загрожує. Вони вже покинули лікарню.

Співробітники прикордонної служби також отримали легкі травми, але їм не знадобилася медична допомога.

Мігрантам не вдалося прорватися на польську сторону, підкреслили у відомстві.

Від початку міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні загинуло щонайменш вісім мігрантів. Таких смертей невдовзі може стати більше через наближення зими і погіршення погодних умов.

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 21-22 жовтня погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.