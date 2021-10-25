Юлія Саніна показала нереальний образ у топі з сотнями булавок

Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна перед кожним виходом на сцену вражає фанатів бездоганними образами. Цього разу співачка продемонструвала ефектний аутфіт в топі з величезною кількістю булавок, повідомляє 24 Канал.

У своєму особистому профілі з понад півмільйонною аудиторією Юлія Саніна похизувалася розкішним образом. Знаменитість постала перед камерою у стильному вбранні та з модною зачіскою.

Юлія Саніна позувала перед камерою у чорному топі, на якому були прикріплені сотні срібних булавок. Розкішний верх знаменитість поєднала з чорними штанами на високій посадці, які були розшиті сріблястими нитками.

Фото з інстаграму співачки