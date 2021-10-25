Додаткова COVID-вакцинація: як можна комбінувати препарати

При введенні додаткової дози вакцини від COVID можна буде комбінувати препарати. Але на підставі стандартних рекомендацій, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Якщо ми говоримо про поєднання вакцин, то воно вже більш-менш врегульовано. Будуть використовуватися стандартні рекомендації, які діють в даний час" , - зазначив він.

За його словами, дозволено поєднання мРНК-вакцин з мРНК-вакцинами, а також поєднання AstraZeneca з мРНК-вакциною

"Тобто Moderna може бути заміщена на другу дозу вакцини Pfizer або навпаки. І також вакцина AstraZeneca може бути заміщена мРНК-вакциною для другого щеплення, коли перша була зроблена AstraZeneca... Для введення третьої додаткової вакцини буде діяти така ж норма, тобто принцип сумісності мРНК-вакцин або векторної з мРНК" , - підкреслив Кузін.

А що стосується інших конфігурацій, за його словами, на сьогодні немає доказової бази про безпеку та ефективність інших поєднань.