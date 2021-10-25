Названо найкращого тренера та футболіста за підсумками 12-го туру УПЛ

З 22 по 24 жовтня пройшли ігри 12-го туру чемпіонату України з футболу, повідомляє УНІАН.

За підсумками туру були визначені кращі футболіст і тренер української першості, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У номінації кращий тренер туру переміг наставник "Металіста-1925" Валерій Кривенцов. У 12-му турі його команда здобула розгромну перемогу над "Інгульцем" з рахунком 4:0.

Кращим гравцем за підсумками 12-го туру став ще один представник "Металіста-1925" - півзахисник Дмитро Криськів, на рахунку якого один з голів у ворота "Інгульця".

Після 12-ти зіграних турів в активі "Металіста-1925" 19 набраних балів і 7-й рядок в турнірній таблиці УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне