У Білорусі заявили про початок загальнонаціонального страйку

Білоруське об'єднання робочих оголосило про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада. Про це повідомляє NEXTA﻿ в Telegram.

Виробництво по всій країні буде зупинено, поки влада не виконає кожну з десяти вимог робітників.

"Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимось вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обвалилась на наш будинок" , - заявив лідер білоруського об'єднання робітників Сергій Дилевський.

Він також додав, що режим слабкий і безпорадний як ніколи, санкції добивають економіку, ще не вступивши в повну силу.