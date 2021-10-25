Весь світ може залишитися без вина і шампанського на Новий рік

У світі може виникнути дефіцит товарного вина і шампанського у святковий зимовий сезон. Справа в тому, що збільшився попит на коробки і пляшки для алкогольних напоїв. Також зросли ціни на доставку товарів по всьому світу, повідомляє Обозреватель.

Виробники вин наразі зіткнулися з логістичними проблемами. Американські винороби скаржаться, що на ринку немає пляшок для розливу.

Минулого місяця попит на винні коробки збільшився на 77%, а на винні пляшки – аж на 172%. Справа в тому, що пропозиція не встигає за потребами виробників. Причина – збої в ланцюжках поставок, а більшість тар надходить з Китаю та Індії.

В крайньому випадку буде пластик

Як кажуть фахівці, навіть якщо скляних пляшок і далі не буде вистачати, то винороби можуть вдатися до використання пластику.

"Пластик краще порожніх полиць" , – заявив власник кількох магазинів алкогольного рітейлера Gary's Wine& ﻿ Marketplace, який дозволив постачальникам піти на такий захід.

Сильно на ситуацію з поставками у виноробній галузі вплинула пандемія коронавірусу. Дистриб'юторам (фірми і підприємці, які ведуть оптові закупівлі) було важко наздогнати різке зростання споживчого попиту, а закриття підприємств позначилося на ринку праці. За словами експертів в цій галузі, ситуація може в майбутньому погіршитися.

Працівників не вистачає

Як заявив прес-секретар PLCB (Рада з контролю за алкогольними напоями Пенсільванії) Шон Келлі, крім порожніх полиць у винних магазинах, незабаром може виникнути нестача співробітників для збільшення продажів. Терміни поки невідомі, сказал фахівець.

Про ситуацію також розповів генеральний менеджер MacArthur Service (роздрібний продавець з Вашингтона) Філ Бернштейн, зазначивши, що проблеми з попитом вплинули на ситуацію.

"Ми почали чути про ці проблеми кілька місяців тому" , – сказав він.

Як писав CNN, ціни на доставку товарів зросли по всьому світу. За прогнозами експертів, це призведе до зростання цін на товари і продукти. Як бачимо, одними із таких товарів може стати вино і шампанське.