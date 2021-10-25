Акції конкурента Instagram різко подешевшали

Платіжна система PayPal відхрестилася від інформації про те, що вона нібито готується купити потенційного конкурента Instagram - сервіс Pinterest. Про це йдеться в заяві компанії. Там уточнили, що в даний час ніякі кроки для угоди не робляться, повідомляє Лента.Ру.

Після новини про відмову PayPal купувати сервіс на попередніх торгах Нью-Йоркської фондової біржі в понеділок, 25 жовтня, акції фотохостингу обвалилися на 10,05 відсотка - до 52,22 долара за штуку. Зі свого боку, акції PayPal подорожчали на біржі NASDAQ на 6 відсотків, до 254,9 долара.

Про плани PayPal купити Pinterest раніше повідомляло Bloomberg. Агентство вказувало, що сторони обговорювали можливу ціну приблизно в 70 доларів за акцію, що означало б оцінку всього Pinterest приблизно в 45 мільярдів доларів. У середу, 20 жовтня, на тлі новин про угоду папери Pinterest подорожчали на 18,8 відсотка на Нью-Йоркській фондовій біржі.

На початку 2021 року пропозицію про покупку Pinterest зробила корпорація Microsoft. Ця угода могла б стати найбільшою в історії техногіганту. Сама Pinterest за час пандемії подорожчала на 600 відсотків, її ринкова вартість наблизилася до 51 мільярду доларів.