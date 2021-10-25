Кабмін погодив з Нафтогазом поставки природного газу лікарням

Кабінет міністрів попередньо погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" щодо постачання природного газу лікарням. Блакитне паливо буде постачатися за типовим контрактом для бюджетних установ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 жовтня 2021 р. № 1295-р, що оприлюднене на Урядовому порталі.

Як зазначається в розпорядженні, Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" може постачати природний газ закладам охорони здоров’я державної власності та закладам охорони здоров’я комунальної власності за примірним договором постачання природного газу бюджетним установам та організаціям. Умови такого договору затверджені рішенням компанії від 12 жовтня 2021 р. № 208.

"Правлінню НАК "Нафтогаз України" вжити заходів до укладення договорів" , - йдеться в документі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" назвав ціну на газ для бюджетних та релігійних установ. Компанія пропонує школам, лікарням та дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ та транспортування. З урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ складе 16,8 гривень за кубометр. "Нафтогаз" пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.