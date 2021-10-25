Існує негласне правило вибору аромату для бізнес-зустрічі і офісу: він не повинен бути надто гучним і яскравим, щоб не наголошувати увагу на собі. Парфуми, які сідають близько до шкіри, краще шлейфових і дифузних, повідомляє UBR.

Це пояснюється тим, що духи викликають різну реакцію: аромати, які підходять одним людям, можуть бути абсолютно неприйнятними для інших. Іноді це пов'язано з асоціаціями з минулого, а в деяких випадках - з особистої непереносності конкретної ноти.

Експерти рекомендують:

не носити в офіс надмірно солодкі східні аромати;

бути обережними з незвичайною нишевой парфумерією (поєднання запахів спецій, пластика, землі, ладану й інша "екзотика" може не припасти до смаку колегам);

не використовувати тверді духи на восковій основі - вони можуть залишати сліди на білій сорочці.

Якщо є сумніви з приводу "гучності" парфуму, краще протестувати його заздалегідь. Практично кожен інтернет-магазин парфумерії пропонує пробники парфумів - нанесіть їх будинку і поцікавтеся думкою близьких щодо гучності й стійкості аромату.