Південь Італії потерпає від негоди, є жертва

Італійський острів Сицилія та південний регіон Калабрія на вихідних постраждали від штормового вітру і злив, внаслідок негоди загинула одна людина, повідомляє Європейська правда.

Рятувальники здійснили 580 виїздів, допомагаючи людям, що опинилися серед високої води, а також у зв’язку з падінням дерев, пошкодженням дахів та інших конструкцій. Зливи спричинили численні підтоплення.

#Maltempo, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco 400 interventi in #Sicilia e 180 in #Calabria, maggiori criticità a Catania, Siracusa (video), Reggio Calabria e Vibo Valentia: numerosi i soccorsi, prosegue la ricerca di due dispersi a Scordia (CT) [8:20 #25ottobre] pic.twitter.com/Z9bzAhZsOr — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 25, 2021

Повідомляють про одного загиблого на Сицилії у провінції Катанія, 67-річного чоловіка. Його та дружину почали шукати ще в неділю після того, як інший водій, який теж виявився заблокованим у своєму авто серед потоку брудної води, розповів, що пара вирішила вибратись зі свого автомобіля самостійно і їх обох збило з ніг потоком. Чоловіка знайшли далеко від місця, де їх останній раз бачив свідок.

У схожій ситуації опинилась ще одна подружня пара, їх знайшли живими пізно ввечері та превентивно госпіталізували.

Негода спричинила проблеми і для повітряного сполучення, скасували десятки рейсів.

У Катанії на Сицилії вирішили в понеділок залишити закритими школи і парки.

Для Сицилії, Калабрії, Базилікати та Апулії залишили штормове попередження і на понеділок.