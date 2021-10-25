На футбольний матч київського "Динамо" не пустять глядачів

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу між "Маріуполем" і київським "Динамо", який запланований на середу, 27 жовтня, пройде без глядачів, повідомляє Обозреватель.

На такий крок організатори пішли в зв'язку з тим, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила на території Донецької області "червоний" рівень небезпеки поширення COVID-19.

Цю інформацію в понеділок, 25 жовтня, повідомив офіційний сайт "Маріуполя". На трибуни пустять лише журналістів, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку про негативний ПЛР-тест, зробленому не пізніше, ніж за 72 години до матчу.

Матч без публіки. Джерело: ФК "Маріуполь"

Зауважимо, що на цій стадії суперники грають між собою по одному разу.

Цікаво, що в суботу, 30 жовтня, "Маріуполь" та "Динамо" зустрічаються в рамках 13-го туру Прем'єр-ліги. Поки що про ймовірне відсутності глядачів на цьому матчі не повідомляють, хоча навряд чи в найближчі дні "червоний" режим скасують.

У чемпіонаті України "Динамо" лідирує, випереджаючи "Шахтар" на три очки. "Маріуполь" займає останнє місце, набравши в 12 іграх за все чотири пункти.