Huawey випускатиме власні електромобілі

Здається, усі виробники смартфонів у найближчому майбутньому матимуть власний автомобільний бренд. Китайська компанія Huawey вже торгує гібридами, в розробці яких брала участь, але має масштабніший план – випускати електрокари під власним брендом, повідомляє 24 Канал.

Майбутні електромобілі Huawei розробляються спільно з партнерами – автовиробником Changan Automobile та постачальником інтелектуальних продуктів Ningde. Перший електромобіль Huawei під кодовою назвою E11 обіцяють представити до кінця цього року.

Як ми знаємо, власні автомобільні підрозділи та самостійні бренди для автомобілів будуть у таких виробників техніки, як Apple та Foxconn, Xiaomi та Oppo. Зараз ми б не здивувались, почувши про електромобіль Nokia. Але одним із найпопулярніших брендів на ринку смартфонів сьогодні є Huawei, який вже певний час працює над створенням власних електромобілів.

Передбачалось, що власний електрокар Huawei представить на цьогорічному автосалоні у Шанхаї, однак квітневою прем’єрою став гібрид Seres SF5. Зараз він продається у торговій мережі Huawei в розділі Smart Choice. З моменту старту продажів, було реалізовано понад 3000 цих машин, що для Huawei є достатнім стимулом для розбудови власної лінійки електромобілів.

Фото: гібрид Seres SF5 / Huawei

Фото: гібрид Seres SF5 / Huawei

Фото: гібрид Seres SF5 / Huawei

Назва бренду, під яким Huawei випускатиме електромобілі, поки не оголошена – її розкриють на презентації першої новинки. Відома лиш кодова назва цього автомобіля – E11, а також є зображення верхньої частини машини та інформація про те, що це буде кросовер з трьома рядами сидінь.

Також відомо, що протягом наступних трьох років Huawei планує поставити на електричну платформу E11 ще десять моделей машин різних класів – купе, позашляховики та компактні кросовери, мінівен тощо. Таким чином, лінійка виробника включатиме 11 моделей.

Компанія Changan планує використати цю ж платформу для створення власних електромобілів, причому під окремим брендом, якому призначено грати у вищому ціновому сегменті. Вже є зображення першої моделі Changan під кодовою назвою C385.