ЄС виділив Україні другий транш
Європейська комісія від імені Європейського союзу виплатила Україні EUR600 млн у вигляді макрофінансової допомоги, йдеться в заяві, поширеній у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це другий і останній транш в рамках поточної програми макрофінансової допомоги Україні після першої виплати 600 мільйонів євро в грудні 2020 року. Завдяки цій виплаті непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм макрофінансової допомоги досягає 4,4 мільярда євро", - відзначають в Єврокомісії .
Коментуючи виплату, виконавчий віце-президент Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс сказав:
"Ми підтримуємо Україну за допомогою програми макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1,2 мільярда євро. Другий транш у розмірі 600 мільйонів євро, виділений сьогодні, є явною ознакою підтримки ЄС програми реформ в Україні".
"Україна доклала значних зусиль для виконання умов програми, а також домоглася задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом", - зазначив він.
При цьому віце-президент Єврокомісії висловив упевненість, що Європейський союз, надаючи фінансову та технічну підтримку,
"допомагає поліпшити рівень життя українського народу".
"Надаючи сильну політичну підтримку, ми підсилюємо інтеграцію України з Європейським Союзом", - підкреслив Домбровскіс.