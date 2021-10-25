ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги

Європейська комісія від імені Європейського союзу виплатила Україні EUR600 млн у вигляді макрофінансової допомоги, йдеться в заяві, поширеній у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це другий і останній транш в рамках поточної програми макрофінансової допомоги Україні після першої виплати 600 мільйонів євро в грудні 2020 року. Завдяки цій виплаті непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм макрофінансової допомоги досягає 4,4 мільярда євро", - відзначають в Єврокомісії .

Коментуючи виплату, виконавчий віце-президент Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс сказав: "Ми підтримуємо Україну за допомогою програми макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1,2 мільярда євро. Другий транш у розмірі 600 мільйонів євро, виділений сьогодні, є явною ознакою підтримки ЄС програми реформ в Україні".

"Україна доклала значних зусиль для виконання умов програми, а також домоглася задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом", - зазначив він.

При цьому віце-президент Єврокомісії висловив упевненість, що Європейський союз, надаючи фінансову та технічну підтримку, "допомагає поліпшити рівень життя українського народу".