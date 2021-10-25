Уряд заплатить 2 млн грн за рекламу турпоїздок до Чорнобиля

Україна буде просувати туристичний напрямок, і на рекламу поїздок до Чорнобиля витратять 1,98 млн грн. Таку суму отримає ТОВ "НФ Комунікаційне агентство" від тендеру державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління Зоною відчуження", повідомляє Вести.

Згідно з угодою, компанія вже в цьому році повинна створити і реалізувати рекламну кампанію, щоб сформувати думку про Зону відчуження як про "місці для відвідування" і "світової історичної пам'ятки".

Основним завданням організатори бачать збільшення потоку туристів - до кінця року, на думку ініціаторів проекту, Зону повинні відвідати 10 тисяч чоловік.

Відповідно до кошторису, PR-концепція буде коштувати 203 тис. Грн. На втілення стратегії потрібно 1,34 млн грн, а робота в соціальних мережах, а саме створення контент-плану - 437 тис. Грн.

Реклама в Facebook і Instagram повинна принести 5 тисяч передплатників. Щоб виправдати витрати, в бюджет вписали телевізійні зйомки, участь ліквідаторів аварії та два тури для журналістів.