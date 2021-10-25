Топ-5 відомих українок, які обожнюють пікантні фото

Українські жінки не тільки красиві, але й досить відверті. Особливо це стосується селебріті, які не соромляться показувати своє тіло. У кожної з них як багато шанувальників, так і чимало хейтерів. Але це не заважає їм самовиражатися і доводити всім навколо, що краса в очах того, хто дивиться, повідомляє УНІАН.

Далі топ-5 українських зірок, які обожнюють фотографуватися оголеними.

Настя Каменських

Гаряча штучка Настя Каменських мало того, що постить відверті фотографії в своєму інста-блозі, так вона ще й неодноразово з'являлася на обкладинці журналу Playboy. Ця палка брюнетка, мабуть, не залишила байдужим жодного чоловіка. Її чоловік Потап раніше відверто зізнався, що йому довелося поборотися за серце співачки, оскільки багато чоловіків хотіли, щоб вона була з ними.

фото / instagram.com/kamenskux

фото / instagram.com/kamenskux

Надя Дорофєєва

Надю Дорофєєву також не можна назвати скромницею. Зірка не тільки показує спекотні танці на сцені, але і влаштовує справжню пожежу в своєму Instagram.

фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Даша Астаф'єва

Любителька "оголених" фото Даша Астаф'єва, мабуть, одна з найвідвертіших зірок в українському шоу-бізнесі. Дівчина регулярно ділиться пікантними знімками, а також періодично з'являється в журналі Playboy.

instagram.com/da_astafieva

Анна Саліванчук

Актриса Анна Саліванчук має соковиті форми, тому не соромиться демонструвати своє тіло. Зірка нечасто показує відверті фотографії, але все-таки знайти їх в її інста-блозі можна.

фото / instagram.com/salivanchuk.anna

Світлана Лобода

"Суперзірка" Світлана Лобода щоразу виходить на сцену у відвертих вбраннях. У своїх соцмережах вона також регулярно публікує фото в купальниках, демонструючи свою підтягнуту фігуру. А в окремих випадках - без купальника.

фото instagram.com/lobodaofficial