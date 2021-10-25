Маск одним твітом обвалив курс "мемної" криптовалюти

Курс криптовалюти Shiba Inu обвалився після того, як Ілон Маск розповів про свої інвестиції в цифрові монети. Мільярдер написав про вподобання в криптомонетах у своєму Twitter-акаунті, повідомляє Лента.Ру.

"Анітрохи", - відповів Ілон Маск на питання про те, скільки монет Shiba Inu він тримає в своєму інвестиційному портфелі.

Мільярдер уточнив, що придбав «з цікавості» біткоїн, Ethereum і Dogecoin, і нагадав, що не варто ризикувати всім своїм статком через криптовалюту.

"Справжня цінність - це виробництво товарів і надання послуг своїм побратимам-людям, а не гроші в будь-якій формі", - вважає Маск.

У понеділок «мемна» криптовалюта впала на 15 відсотків зі свого рекордного показника. Зараз Shiba Inu торгується за курсом 0,00003902 долара, згідно з даними CoinGecko.

Улюбленою криптовалютою Ілона Маска вважається Dogecoin. Свою підтримку мільярдер пояснив тим, що багато співробітників його компаній Tesla і SpaceX інвестували в цю монету.