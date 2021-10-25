37-кілометрову трасу до Очакова відремонтували по всій протяжності

У Миколаївській області завершено ремонт траси Т-15-13 Нечаяне – Очаків по всій протяжності, повідомляє УНІАН.

Близько 37 км цієї дороги було відновлено у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", заявили в Укравтодорі.

В ході ремонту зношене покриття було замінене на новий дорожній одяг з двох шарів асфальтобетону.

"Наразі триває фінальний етап ремонту. Дорожники встановлюють автопавільйони, влаштовують розмітку та дорожні знаки" , - зазначили в Укравтодорі.

Джерело: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

До старту наступного курортного сезону заплановане оновлення ще двох доріг до курортів Миколаївщини: Т-15-07 Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку "Чорноморка" та Т-15-15 Федорівка – Рибаківка – база відпочинку "Лугове".