37-кілометрову трасу до Очакова відремонтували по всій протяжності
У Миколаївській області завершено ремонт траси Т-15-13 Нечаяне – Очаків по всій протяжності, повідомляє УНІАН.
Близько 37 км цієї дороги було відновлено у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", заявили в Укравтодорі.
В ході ремонту зношене покриття було замінене на новий дорожній одяг з двох шарів асфальтобетону.
"Наразі триває фінальний етап ремонту. Дорожники встановлюють автопавільйони, влаштовують розмітку та дорожні знаки", - зазначили в Укравтодорі.
До старту наступного курортного сезону заплановане оновлення ще двох доріг до курортів Миколаївщини: Т-15-07 Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку "Чорноморка" та Т-15-15 Федорівка – Рибаківка – база відпочинку "Лугове".